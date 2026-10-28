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    28 октября 2026, 21:09 • Новости дня

    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ посоветовали Долиной обратиться к духовнику

    В РПЦ предложили заявившей о «порче» Долиной обратиться к духовнику
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал заявление народной артистки России Ларисы Долиной про «порчу» мракобесием и призвал решать духовные проблемы в диалоге с духовником.

    «Если человек имеет духовные проблемы, то их надо решать в диалоге с духовником, а не с федеральными СМИ», – приводит РИА «Новости» слова Кипшидзе. По его мнению, «подобное мракобесие является совершенно неуместным в публичном пространстве».

    Ранее Долина рассказала, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее «наслали порчу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду юристы Ларисы Долиной начали круглосуточную проверку мемов и коллажей с участием артистки на предмет оскорблений.

    Во вторник осужденные за мошенничество с квартирой певицы Анжела Цырульникова и Андрей Основа обжаловали иск Ларисы Долиной на сумму более 114 млн рублей.


    27 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

    People: Актер Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Ноа Уайли удостоился титула самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People.

    «Я подумал, что это похоже на розыгрыш – никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести», – прокомментировал Уайли. По словам артиста, жена Сара убедила его, что он достоин титула, пишет People. Актер отметил высокую оценку супругой его качеств как человека, отца и мужа.

    Уайли известен по роли доктора Картера в сериале «Скорая помощь». В медицинской драме «Питт» он вновь сыграл врача и получил две премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль. В 1990-х годах актер уже появлялся на обложке издания вместе с коллегами по «Скорой помощи», включая Джорджа Клуни, который позднее дважды получал звание самого сексуального мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал People назвал актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной.

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    26 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что совершенно не умеет и не любит петь под фонограмму, предпочитая живое исполнение.

    «Я вообще не умею петь под фонограмму, в этом вся моя беда, поэтому я на концертах своих всегда пою с любовью. Я терпеть не могу под фонограмму петь», – сказал Киркоров на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым «Все могут короли». Его цитирует РИА «Новости».

    По словам артиста, настоящие музыканты не любят использовать записанный вокал, однако иногда им приходится это делать на телевидении.

    При этом сам певец признался, что ему сложно подстраиваться под готовую запись из-за того, что на каждом концерте его исполнение отличается от предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    В январе артист выплатил основную сумму задолженности перед организаторами концертов.

    В прошлом году певец отказался отменять свои выступления после падения на сцене.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    26 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.

    Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.

    Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.

    Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.

    Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.

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    26 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Следователи возбудили новое дело по факту пропажи драгоценностей у Лерчек

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения ювелирных изделий на 15 млн рублей, изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю, который вел дело Чекалиной, предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, передает ТАСС. «Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий», – рассказал собеседник агентства.

    В рамках расследования речь идет об исчезновении дорогостоящих часов и браслета известных брендов.

    Ранее специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу изъятых в ходе обыска у Валерии Чекалиной часов и ювелирного браслета.

    Блогер отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении украшений.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

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    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

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    26 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Саша Савельева объявила о разводе после эмиграции в Израиль
    Саша Савельева объявила о разводе после эмиграции в Израиль
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Саша Савельева объявила, что развелась с уехавшим в Израиль актером Кириллом Сафоновым.

    Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева подтвердила развод с актером Кириллом Сафоновым, с которым они были в браке 17 лет, пишет «Комсомольская правда».

    В 2022 году Сафонов завершил карьеру в России и уехал в Израиль вместе с женой и сыном Леоном. Савельева рассказала в соцсетях, что выбрала другой путь, но ей грустно.

    «Не нужно обесценивать прошлое, чтобы разрешить себе будущее. Ты уже столько раз справлялась. И сейчас справишься», – написала Савельева в соцсети самой себе.

    Артистка отметила, что хочет начать все с чистого листа.

    Летом Савельева с сыном вернулась в Москву, где выступает и ухаживает за матерью. Сафонов в последние годы зарабатывал озвучиванием на русский язык голливудских фильмов.

    Ранее Роскомнадзор через суд добился взыскания более 32 тыс. рублей с Саши Савельевой за неуплату рекламных отчислений.

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой.

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    26 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Долина пожаловалась на ощущение сглаза из-за хейта

    Долина заявила об ощущении насланной порчи из-за массового хейта

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина заявила, что из-за большого количества негатива в ее адрес у нее возникло ощущение, будто на нее наслали порчу.

    Долина на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» рассказала, что устала от негатива, не может и не хочет на него отвечать, передает РИА «Новости».

    «Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», – сказала певица.

    Ранее артистка рассказывала агентству, что может посмеяться над мемами со своим участием, если они действительно смешные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой.

    В прошлом месяце Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой.

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    27 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Названа дата похорон рэпера Маваши

    Семья рэпера Маваши назначила похороны на 29 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Прощание с основателем движения «Северный человек» и рэпером Михаилом Маваши, а также его похороны состоятся в Воронеже 29 октября.

    Прощание с музыкантом пройдет в Воронеже. Похороны Михаила Маваши состоятся там же 29 октября, рассказали в окружении артиста, передает РИА «Новости».

    О смерти Михаила Маваши в возрасте 41 года стало известно в воскресенье. Музыкант выступал в поддержку проведения специальной военной операции и осенью 2023 года доставлял гуманитарную помощь военным в зону боевых действий. В конце 2022 года он основал движение «Северный человек» для консолидации славян и помощи русским людям.

    В 2025 году суд на Украине заочно приговорил артиста к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Маваши занимался музыкой с 2009 года, основал проекты «ЦельРазгром» и «МАВАШИ group».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вдова основателя движения «Северный человек» Маваши Екатерина заявила о бессмысленности своего дальнейшего существования после известия о смерти супруга.

    В воскресенье семья музыканта сообщила об отсутствии достоверной информации о причинах его смерти.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств произошедшего.

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    26 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Суд назначил заседание по иску об ограничении Джигана в родительских правах

    Суд назначил слушания по ограничению родительских прав Джигана на 18 декабря

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предварительное заседание суда по иску блогера Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав рэпера Дениса Устименко (Джигана) назначено на 18 декабря.

    Защитник исполнителя Сергей Жорин сообщил о дате начала судебного процесса, передает РИА «Новости». «Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря», – сказал адвокат.

    Исковые требования предусматривают ограничение Джигана в родительских правах в отношении четверых несовершеннолетних детей, а также определение их постоянного места жительства с матерью.

    Иск был подан после июльского инцидента в подмосковном доме рэпера, когда он открыл стрельбу по сотрудникам и удерживал их в заложниках около десяти часов. В результате один человек получил ранения. После происшествия исполнителя принудительно отправили в израильский реабилитационный центр, а подмосковный главк МВД начал доследственную проверку. Денис Устименко и Оксана Самойлова развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник блогер Оксана Самойлова не явилась в суд на заседание по иску.

    В начале месяца инстанция зарегистрировала заявление об ограничении музыканта в правах на четверых детей.

    В прошлом месяце адвокат Марина Дубровская сообщила об обращении блогера в суд с требованием определить место жительства детей с матерью.

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    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

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    26 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Умер сыгравший Павла Чехова в «Звездном пути» актер Кениг

    TMZ: Сыгравший Павла Чехова в «Звездном пути» Уолтер Кениг умер в 90 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 90 лет скончался американский актер Уолтер Кениг, известный по роли Павла Чехова в сериале «Звездный путь», сообщил портал TMZ.

    Уолтер Кениг умер у себя дома в Северном Голливуде в воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

    Кениг прославился благодаря роли лейтенанта Павла Чехова в телесериале «Звездный путь: Оригинальный сериал» и фильмах этой франшизы. Он также сыграл Альфреда Бестера в сериале «Вавилон-5».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году во Флориде в возрасте 90 лет ушел из жизни Питер Генри Шредер, сыгравший в сериале «Звездный путь: Энтерпрайз».

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    27 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Американский рок-певец Донни Айрис умер в возрасте 83 лет

    Noise11: Американский рок-певец Донни Айрис скончался в возрасте 83 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский рок-певец Донни Айрис, известный по хитам Ah! Leah! и The Rapper, умер в возрасте 83 лет после трех лет борьбы с раком мочевого пузыря.

    Музыкант умер в понедельник, 26 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на музыкальное издание Noise11. «Мой руководитель и друг Донни Айрис скончался», – сообщил барабанщик его группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале-младший.

    Исполнитель продолжал выступать, несмотря на лечение. Последний концерт певец дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября объявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья.

    Айрис был одним из основателей группы Jaggerz. Написанная им песня The Rapper, вышедшая в 1970 году, достигла второго места в чарте Billboard Hot 100. Позднее музыкант выступал в коллективе Wild Cherry, где познакомился с клавишником Марком Авсеком, с которым создал группу Donnie Iris and the Cruisers. В ее дебютный альбом Back on the Streets вошла песня Ah! Leah!, поднявшаяся на 29-е место Billboard Hot 100.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца фронтмен и бас-гитарист британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант, известный под псевдонимом Кронос, скончался в возрасте 63 лет.

    Летом в возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен и актриса Долли Партон.

    В июле в Нью-Йорке ушла из жизни соосновательница и солистка женского вокального коллектива Chantels Арлин Смит.

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    27 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Умерла сыгравшая в сериале «МакМиллан и жена» актриса Сьюзан Сент-Джеймс

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 80 лет ушла из жизни американская актриса Сьюзан Сент-Джеймс, известная по роли в криминальном сериале «МакМиллан и жена».

    Сьюзан Сент-Джеймс умерла в возрасте 80 лет, пишет People со ссылкой на ее представителя. Ранее у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы.

    Сент-Джеймс прославилась благодаря роли Салли МакМиллан в сериале «МакМиллан и жена». Она также сыграла в фильмах «Блюз в законе» и «Любовь с первого укуса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье скончался актер мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин.

    На прошлой неделе супруга актера Андрея Терентьева сообщила о его смерти от внутреннего кровотечения из-за прободной язвы.

    В прошлом месяце умер актер театра и кино Константин Сироткин, сыгравший в сериале «Склифосовский».

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