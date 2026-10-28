Умер поэт и художник Владимир Алейников

Tекст: Вера Басилая

«Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Алейников – поэт, прозаик, переводчик, один из ярчайших и самобытных голосов современной русской литературы», – говорится в сообщении издательства.

Писатель Ян Бруштейн на своей странице в соцсети сообщил, что поэт умер ночью в своем доме в Коктебеле, передает РИА «Новости».

Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. В 1965 году он вместе с Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ. В 1980-х годах он занимался переводами поэзии народов СССР. Алейников начал публиковать свои книги в России только в 1987 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье семья поэта Евгения Чигрина сообщила о его смерти после продолжительной болезни.