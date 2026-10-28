В парламент Венгрии поступил законопроект о сотрудничестве с США по атому

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документу, Венгрия проявляет интерес к реализации проектов малых модульных реакторов и готова отдавать приоритет американским компаниям при выборе исполнителя, передает РИА «Новости». При необходимости Будапешт готов добиваться исключений из правил закупок ЕС.

Соглашение было подписано в Вашингтоне 16 февраля. Вскоре после этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах американской стороны строить в Венгрии малые модульные реакторы.

Венгрия также открыта к обеспечению уже действующих реакторов американским топливом. При этом речи об отказе от российского ядерного топлива для АЭС «Пакш» не идет. Документ основан на меморандуме, заключенном в ходе визита бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон в ноябре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти Венгрии решили увеличить финансирование строительства АЭС «Пакш-2» по российскому проекту.

В июле премьер-министр Петер Мадьяр допустил поиск другого международного партнера вместо Росатома.

В 2025 году Будапешт и Вашингтон договорились об использовании ядерного топлива США при возведении новых энергоблоков электростанции.