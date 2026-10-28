Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

Tекст: Ольга Иванова

В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.