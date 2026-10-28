Жители Австрии потребовали запретить умные очки из-за скрытой съемки

Более 26 тыс. человек подписали петицию о запрете умных очков в Австрии

Tекст: Денис Тельманов

В Австрии петицию о запрете смарт-очков из-за риска скрытой съемки подписали более 26 тыс. человек. Инициатива была запущена на платформе aufstehn совместно с правозащитной организацией epicenter.works, передает РИА «Новости».

Авторы инициативы выразили особую обеспокоенность возможной съемкой детей, а также использованием устройств в школах, бассейнах, раздевалках и туалетах.

«Мы не хотим полного запрета, а хотим четких правил для нашего общества. В раздевалке, в туалете, в школе и в детсадах смарт-очки не должны использоваться. На улице – да, но только если это очевидно», – заявил госсекретарь по цифровизации Александр Прелль.

Модель регулирования предусматривает запрет на использование умных очков в банях, судах, исправительных учреждениях, а также на военных объектах. Кроме того, предлагается запретить съемку в кинотеатрах и во время представлений, а в общественных местах обязать пользователей включать заметный световой индикатор.

Власти также намерены ввести обязательные требования к производителям для исключения функций скрытого распознавания лиц. Для доработки правил в парламенте проведут обсуждение с участием экспертов по защите данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца топ-менеджер Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) по носимым устройствам Алекс Химель заявил о продолжении продаж умных очков с камерой, несмотря на жалобы из-за скрытой съемки женщин в Нидерландах.

В начале месяца генеральный директор организации Offlimits Роберт Ховинг пригрозил подать иск к корпорации с требованием прекратить продажу устройств из-за тайной съемки людей на улицах.

В марте власти Евросоюза выразили намерение заблокировать работу нейросетей, генерирующих контент с реальными людьми без их разрешения.