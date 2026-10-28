Летевший в Торонто самолет Air Canada подал сигнал бедствия

Самолет Air Canada подал сигнал бедствия на пути из Калгари в Торонто

Tекст: Ольга Иванова

Самолет Airbus A321-211 вылетел из Калгари в 19.40 мск. Около 20.06 мск экипаж передал аварийный код Squawk 7700, после чего борт развернулся к аэропорту вылета, передает РИА «Новости».

Код 7700 является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении чрезвычайной ситуации на борту. Подача этого сигнала не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский самолет авиакомпании Ryanair подал сигнал бедствия на пути из Глазго в Аликанте и направился в Ньюкасл.

На прошлой неделе самолет канадской авиакомпании Westjet вернулся в Париж после подачи аварийного сигнала.

В марте 2026 года двое начинающих канадских летчиков погибли при столкновении самолета Air Canada с пожарной машиной в Нью-Йорке.