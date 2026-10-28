Захарова: Реакция Пашиняна на доклад о ЕАЭС была агрессивной и поспешной

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, подготовка доклада о последствиях приостановления действия договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) для Армении не была секретом, передает РИА «Новости».

«Поэтому тут говорить о том, что это какое-то неожиданное деструктивное действие, ну просто как-то странно. При этом такую реакцию, о которой вы сказали, можно назвать и поспешной и в общем даже агрессивной со стороны руководства Армении», – заявила дипломат.

Она подчеркнула, что поручение подготовить документ дали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии еще в мае. По словам Захаровой, резкими заявлениями армянское руководство, вероятно, пытается отвлечь внимание общественности от насущных внутренних проблем и переложить ответственность на других.

Ранее члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о Евразийском экономическом союзе. Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналистов о докладе, назвал его «третьей попыткой вызвать внутри страны дестабилизацию и лишить ее независимости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в Евросоюзе.

Мария Захарова посоветовала армянскому премьеру перестать вводить граждан в заблуждение.

Президент России Владимир Путин заявил о фактическом выходе республики из ЕАЭС в случае начала процедуры вступления в ЕС.