Лавров подписал пакет документов с ведущими организациями Африки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лавров подписал меморандумы и планы действий о взаимопонимании между Россией и ведущими организациями Африканского континента, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В частности, заключены меморандумы с Восточноафриканским сообществом, Общим рынком Восточной и Южной Африки и Секретариатом Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кроме того, подписаны планы действий на 2027–2029 годы с Комиссией Африканского союза, Сообществом развития Юга Африки и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сделан очередной шаг в формировании правовой базы сотрудничества с африканскими организациями. Это будет способствовать углублению партнерства и реализации решений третьего саммита Россия – Африка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

В тот же день действующий председатель Афросоюза Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил государствам континента взаимодействие в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.