Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в прямом авиасообщении с Россией

Сьерра-Леоне предложила запустить прямые авиарейсы в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, у Сьерра-Леоне нет собственного национального авиаперевозчика, поэтому страна будет рада, если Россия запустит рейсы, передает РИА «Новости». «Это хорошая идея. Но, к сожалению, у нас в Сьерра-Леоне нет национального авиаперевозчика. Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне», – заявил министр.

Он добавил, что это мог бы быть рейс между двумя столицами. Турай отметил, что жители Сьерра-Леоне с удовольствием прилетают в Россию и наоборот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что спрос российских путешественников на поездки в африканские страны увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

В понедельник посол в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении авиасообщения между странами в начале 2027 года.