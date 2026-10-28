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    28 октября 2026, 19:35 • Новости дня

    Загруженность дорог Москвы достигла восьми баллов

    Дептранс: Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла восьми баллов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером в среду выросла до восьми баллов на фоне временных перекрытий в центре города, сообщил столичный департамент транспорта.

    Интенсивное движение и временные ограничения для транспорта сохраняются в центре российской столицы, сообщает дептранс в Telegram-канале. В настоящее время плотный трафик наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

    В департаменте транспорта Москвы уточнили, что наиболее сложное движение зафиксировано на ТТК в районе Лужнецкой эстакады и улицы Нижней Масловки, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы.

    После снятия перекрытий движение в городе должно нормализоваться, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам использовать метрополитен из-за временных перекрытий движения.

    На прошлой неделе ведомство призвало пассажиров выбирать подземку из-за ограничений в центре города.

    В мае дорожные заторы в Москве также достигли восьми баллов.

    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

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    27 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин обсудил сотрудничество стран с президентом Экваториальной Гвинеи

    Путин и президент Экваториальной Гвинеи обсудили сотрудничество

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    Ранее в этот день Путин поддержал предложения Мбасого по развитию сотрудничества в области добычи и экспорта природного газа, после чего политики детально обсудили возможности двустороннего диалога.

    «Я очень рад вас снова видеть в Москве. В последние годы мы встречаемся регулярно, ежегодно практически, и наши встречи отражают дружественный и неизменно конструктивный характер наших отношений», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Путин подчеркнул значимость присутствия Мбасого в 2025 году на торжествах по случаю 80-летия Победы и отметил позитивную динамику двусторонних связей, включая возобновление работы российского посольства в Малабо в 2024 году и открытие российского культурного центра с 2025 года.

    При этом он указал на некоторый спад в торгово-экономической сфере и выразил надежду, что создание межправкомиссии поможет исправить ситуацию.

    Президент России обратил внимание на значительный потенциал для роста взаимных поставок и реализации инвестпроектов, в первую очередь в энергетике и горнодобывающей отрасли. Он также напомнил о позитивных результатах в культурно-гуманитарной сфере, в частности о выделении квот для обучения граждан Экваториальной Гвинеи в российских вузах.

    «Наши страны поддерживают хорошие отношения на этих площадках и придерживаются близких позиций по ключевым темам, выступая за полицентричный миропорядок и право всех стран самостоятельно выбирать свой собственный путь развития», – подчеркнул Путин.

    Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского коллегу за усилия по достижению мира на Африканском континенте.

    «Ваша страна многое делает в Сахельском регионе и в Африке в целом, а также в Центральной Африке. Благодарен также за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи», – цитирует РИА «Новости» господина Мбасого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Президент Путин 27 октября назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    В мае Москва и Малабо договорились расширить партнерство в энергетике, сделав акцент на строительстве плавучих АЭС.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву

    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Республики Гвинея-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прилетела в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил переговоры с Фатуматой Жао в Москве. Тогда он заявил, что страны продолжат работу по наращиванию экономического взаимодействия.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москву для участия в приуроченных к саммиту Россия – Африка мероприятиях Русской православной церкви прибыла делегация африканского духовенства.

    Также в российскую столицу прилетел премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва и прибыл президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

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    28 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Синоптик Леус предупредил москвичей об аномально высоком давлении в среду

    Синоптик Леус предупредил о высоком атмосферном давлении в среду

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду в Москве ожидается атмосферное давление до 760 миллиметров ртутного столба, что превышает нормальные значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а по Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, передает РИА «Новости».

    «По-прежнему очень высокое атмосферное давление, которое на 12-14 единиц выше нормальных значений. Барометры в течение суток будут показывать 760 миллиметров ртутного столба», – сказал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Леус сообщил об ожидаемом похолодании в Московском регионе в начале ноября. Синоптик Макарова заявила, что снега в Москве не ожидается до конца октября. Синоптик Голубев сообщил о том, что аномальное тепло в Москве сохранится до конца октября.

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    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

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    28 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Москвичка получила штраф за акцию с плакатом на Пушкинской площади

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Москве признал Анну Сайфутдинову виновной в дискредитации Вооруженных сил России и неповиновении полиции из-за акции с плакатом на Пушкинской площади.

    Во вторник вечером Анна Сайфутдинова находилась на Пушкинской площади с плакатом, надписи на котором были направлены на дискредитацию российской армии, передает РИА «Новости». Женщина не реагировала на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции.

    «Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной по обоим составам правонарушений. Ей назначены административные штрафы – 50 тыс. и 4 тыс. рублей, в совокупности 54 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Действия женщины квалифицированы по статьям о публичной дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов государства и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Тверской суд Москвы оштрафовал адвоката Леонида Соловьева за дискредитацию российской армии.

    Российский кабинет министров предложил вдвое увеличить штрафы за дискредитацию армии.

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    28 октября 2026, 01:38 • Новости дня
    Мишарина сменила Кулухова на посту первого замхудрука МХТ имени А. П. Чехова

    Мишарина сменила Кулухова на посту замхудрука МХТ им. Чехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Новым первым заместителем художественного руководителя – директора театра Константина Хабенского стала Ляйсан Мишарина, она сменила на посту Руслана Кулухова.

    «С 28 октября 2026 года Ляйсан Шавкатовна Мишарина вступает в должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова», – сказано на сайте театра.

    Там сообщается, что Мишарина – часть команды и почти пять лет успешно занимала должность замдиректора по общим вопросам. За этот период под её руководством «созданы ключевые подразделения, способствовавшие качественному развитию театра».

    При этом ранее Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Большого театра о взыскании неосновательного обогащения к ряду лиц, в числе которых был Кулухов, передает РИА «Новости».

    Разбирательство касалось сдачи в аренду помещений для хранения реквизита через подконтрольную ответчикам компанию по постоянно растущим ценам. Суд обязал их выплатить театру 632 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте худрук и директор МХТ имени Чехова Хабенский отказался комментировать слухи о своем возможном назначении ректором Школы-студии МХАТ, но Богомолов поздравил его с назначением в Школу-студию МХАТ.

    В августе проректор ГИТИСа Кирюшкина была назначена временно исполняющей обязанности ректора.

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    28 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино решили вывезти на места

    Обвиняемого в убийстве матери и дочери в Жулебино вывезут из СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве Теймураза Гогиашвили вывезут из СИЗО для проверки показаний на местах преступлений, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    Теймураза Гогиашвили доставят из следственного изолятора в квартиру и гараж, где были убиты женщина и ее дочь, передает РИА «Новости».

    «В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО», – заявил Ибрагим Марзиев.

    Расчлененное тело Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Позднее в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Мужчина арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Фигурант отрицает корыстный умысел, ссылаясь на бытовой конфликт, однако полностью согласился с арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре следователи приступили к допросу подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери. Правоохранительные органы сообщили о ссоре как о возможном мотиве расправы.

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    28 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали три человека

    МВД: Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Богородском городском округе Московской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

    ДТП случилось на 100-м километре дороги А-107. «Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с выезжающим грузовым автомобилем», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Всего в салоне автобуса находились 12 человек. Трое пострадавших пассажиров госпитализированы, прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Московской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три несовершеннолетние пассажирки.

    На автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.

    В начале месяца в результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.

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    28 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: В трех аэропортах Москвы ввели временные ограничения

    Tекст: Катерина Туманова

    В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский работа с рейсами ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейсов пассажирам рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. В военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за сутки.


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    28 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на выставке для африканских лидеров рассказал об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

    Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

    По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

    «И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

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    28 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Платформа суверенного развития» на саммите в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Гостям третьего саммита продемонстрировали перспективные отечественные наработки в области энергетики и природных ресурсов, продовольствия и фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, а также в сфере подготовки кадров и анализа данных, передает РИА «Новости».

    Выставочная экспозиция была разделена на девять секторов. В их число вошли такие направления, как «Продовольственная безопасность и доступ к воде», «Финансы для развития и инвестиций», «Государственное управление и сервисы», «Автономные системы», «Связанность и логистика», а также «Доступная энергия и энергетическая безопасность».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 07:17 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей и гостей столицы ожидают облачная погода, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «В выходные прогнозируется облачная погода, временами небольшой дождь у нас в субботу, дневная температура составит 6-11 градусов. В воскресенье тоже облачная погода, временами небольшие осадки, днем 4-9 градусов», – заявила Макарова ТАСС.

    Ночью в субботу столбики термометров покажут от одного до шести градусов. В ночь на воскресенье похолодает, температура составит от нуля до пяти градусов.

    Скорость юго-западного ветра будет достигать трех – восьми метров в секунду. Метеорологи также прогнозируют плавный спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом атмосферном давлении в Москве выше нормальных значений.

    В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.

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    28 октября 2026, 20:57 • Новости дня
    Москва выразила соболезнования из-за столкновения поездов в Испании

    МИД выразил соболезнования в связи с крушением поездов в провинции Толедо

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило искренние соболезнования испанскому народу в связи со столкновением скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо.

    В Москве выразили искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв железнодорожной катастрофы, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

    Российская сторона передала слова поддержки и утешения семьям погибших, а также направила пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    Премьер-министр объявил о трехдневном официальном трауре в стране.

    В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.

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    28 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин встретил участников саммита «Россия – Африка» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин встретил прибывших в Москву участников саммита «Россия – Африка» в Большом Кремлевском дворце.

    Путин провел торжественную церемонию встречи глав делегаций стран Африки в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости».

    Свое участие в третьем саммите подтвердили 48 африканских государств. Из них 22 страны представлены на высшем уровне. Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о значительном росте торговли со странами Африки.

    Он провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций континента на полях саммита.

    Глава государства угостил глав делегаций российским мороженым.

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