Минюст внес в список нежелательных финско-украинскую ассоциацию нацобороны

Tекст: Вера Басилая

Финско-украинская ассоциация национальной обороны внесена в перечень организаций, деятельность которых официально признана нежелательной на территории страны, сообщает Минюст России.

В опубликованном ведомством реестре иностранных и международных неправительственных организаций данная структура указана под названиями SUMPY и SUM. Объединение официально зарегистрировано на территории Финляндии.

Решение о запрете работы объединения в стране было принято Генеральной прокуратурой России 9 октября текущего года. Соответствующие изменения уже отражены в официальной базе министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство юстиции запретило работу трех неправительственных структур из Британии, Германии и с Украины на территории России.

Российские власти признали нежелательными более 100 зарубежных организаций с начала года из-за деструктивного влияния на выборы.

В сентябре Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных структур еще 15 иностранных неправительственных организаций.