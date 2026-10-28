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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    28 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

    Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений с помощью интенсивных военных учений.

    Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

    Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

    Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 02:49 • Новости дня
    Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшие сутки российские военнослужащие продвинулись на юг от Червоного Яра Запорожской области и заняли новые позиции севернее Омельника.

    На запорожском направлении и непосредственно в огневом кармане, который сформировался северо-восточнее населенного пункта Омельник, оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков продолжает ухудшаться, рассказал он ТАСС.

    «Наши военнослужащие за истекшие сутки немного продвинулись из Червоного Яра в южном направлении. Также в районе Омельника заняты новые рубежи и позиции севернее населенного пункта», – сообщил Марочко.

    Ранее Минобороны информировало об освобождении Омельника Запорожской области. За минувшие выходные военные заняли участок леса северо-восточнее населенного пункта, вытеснив оттуда украинские подразделения.

    Марочко добавил о ситуации в районе Степногорска, где российским  военнослужащим удалось серьезно выровнять линию боевого соприкосновения от Степногорска практически до самого Орехова.

    «Это около 30 км. Сейчас мы заняли новые рубежи и позиции», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Марочко сообщил о вытеснении украинских подразделений из лесного массива к северо-востоку от Омельника. На прошлой неделе эксперт отметил оживление линии фронта у Степногорска.

    Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области.

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    28 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Модернизированный Як-130М получил возможность наносить удары лазерными бомбами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснащен новыми прицельными системами СОЛТ-130К с лазерными каналами, что позволяет ему применять высокоточное оружие в любых погодных условиях.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснастили прицельной системой СОЛТ-130К с лазерными каналами, выводящей ударный потенциал машины на уровень легкого штурмовика, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

    По информации госкорпорации, арсенал самолета пополнился высокоточными боеприпасами. Установка новых контейнеров, имеющих тепловизионный, телевизионный и лазерный каналы, позволит применять такое оружие днем и ночью при любых погодных условиях.

    Основным калибром Як-130М стали управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Компактный самолет, сопоставимый по размерам с истребителями времен Второй мировой войны, способен нести до 2,5 т боевой нагрузки, включая бомбы массой до 500 кг.

    Нести тяжелое вооружение машине позволяют бесфорсажные турбореактивные двигатели АИ-222-25 производства ОДК. Эти установки экономно расходуют топливо и развивают мощную тягу, а их высокую надежность обеспечивает цифровая система автоматического управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех сообщил об оснащении учебно-боевого самолета Як-130М комплексом активной защиты.

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    28 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Бронежилет сапера «Оберег ГР» получил систему остановки кровотечения

    Ростех: В бронежилет «Оберег ГР» встроили систему остановки кровотечения

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный бронежилет для саперов «Оберег ГР» получил встроенную систему автоматической остановки кровотечения, сообщили в Ростехе.

    «Ростех интегрировал в бронежилет сапера систему автоматической остановки кровотечения», – сообщает Ростех.

    Завод «Октава» модернизировал экипировку, предназначенную для специалистов гуманитарного разминирования.

    Сейчас опытный образец проходит испытания. Механизм действует по принципу медицинского тонометра: на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, а на спине расположен насос с батареей. Пульт управления вынесен в защитный карман на груди.

    Чтобы активировать систему, нужно выдернуть шнур и кнопками выбрать конечность. Можно пережать до четырех конечностей одновременно. Это позволяет выиграть время на эвакуацию и повысить шансы бойца.

    Бронежилет весит около 5 кг, баллистические пакеты защищают от пистолетных пуль, осколков и противопехотных мин. Изделия уже поставляются группам гуманитарного разминирования в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» сообщил о старте государственных испытаний новой экипировки «Новатор».

    В марте Ростех представил модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» с улучшенной эргономикой.

    В прошлом году гендиректор завода «Октава» Павел Павленко заявил о высокой защите бронежилетов предприятия от осколочных ранений.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Участникам форума Россия – Африка представили передовые российские вооружения

    Tекст: Мария Иванова

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

    Выставка передовых российских решений в ключевых сферах экономики проходит в Гостином дворе в рамках форума, передает РИА «Новости».

    На выставке продемонстрировали комплекс с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А (Э)», а также барражирующий боеприпас «Дань-Т», предназначенный для ударов с авианосителей.

    Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» представлены макет российского зенитно-ракетного комплекса и образцы стрелкового оружия. Отмечается, что многие гости изучают справочные материалы и фотографируются на фоне вооружений.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    В понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в мероприятии.

    На прошлой неделе компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшей концепции эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

    Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.

    Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

    Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.

    Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины.

    В начале месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение шести немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T вместо одного.

    Летом премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об отказе одобрять способные нанести ущерб государству антироссийские санкции.

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    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

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    28 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область против БПЛА ВСУ

    Группировка «Север» перебросила экипажи РЭБ в Сумскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и укрепили позиции в Сумской области, куда командование ВСУ вернуло подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

    «В Сумскую область возвращают подразделения 80 одшбр ВСУ. Для наращивания усилий по противодействию БПЛА от 80 бригады в Сумскую область переброшены экипажи РЭБ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» с тяжелыми боями продвинулись на 10 участках на 600 м, в Шосткинском районе продолжается продвижение в направлении Коренека, а в Краснопольском районе идут стрелковые бои у Турьи.

    Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Хотень, Конотоп, Ромны, Слоут, Путивль и Фотовиж, сообщили бойцы.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 105-го пого ГПСУ, 434-го опБпС и 143-й омбр ВСУ в районе Семеновки, Жукли и Городища.

    На Харьковском направлении «Северяне» значительно продвинулись в направлении Харькова.  На Липцовском направлении зафиксировано продвижение в районе Алисовки, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в районе Приколотного (до 700 м за сутки).

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переброшенная под Харьков новая бригада ВСУ понесла тяжелые потери.

    Командир взвода ударных БПЛА с позывным Теплый рассказал об обнаружении складов и позиций ВСУ в Харьковской области по следам роботов снабжения.

    Во вторник группировка войск «Север» разгромила скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    28 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Потери военной техники США в конфликте с Ираном превысили 6 млрд долларов

    Reuters: Потерянную в Иране военную технику США оценили в 6 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерству обороны США потребуется более 6 млрд долларов для замещения вооружений и летательных аппаратов, потерянных во время военного конфликта с Ираном, отмечают СМИ.

    Министерству обороны США потребуется более 6 млрд долларов для замещения вооружений и летательных аппаратов, потерянных во время военного конфликта с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Речь идет о замещении утраченных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящих разведывательных и ударных беспилотников.

    По данным газеты The Hill, общие расходы Вашингтона на проведение военной операции против Ирана достигли 47 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    В июле телеканал NBC News оценил реальные затраты США на военные действия против Ирана в сумму от 80 до 100 млрд долларов.

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