США запустили проверку боеготовности ядерных сил

Daily Mail: США проводят ядерные учения Global Thunder 27

Tекст: Ольга Иванова

США в рамках ежегодных учений Global Thunder 27 отрабатывают сложные сценарии для проверки процесса принятия военных решений и систем связи. Проверка направлена на поддержание боеготовности ядерных сил и отработку возможностей нанесения ответного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

Во время проведения маневров американцы смогут чаще наблюдать в небе полеты бомбардировщиков и самолетов обеспечения. В тренировках задействованы воздушные командные пункты E-6B, известные как «самолеты Судного дня», которые отвечают за взаимодействие руководства страны с ядерными силами.

В связи с учениями были выпущены уведомления о временном ограничении полетов над штатом Флорида, а также над отдельными районами Тихого и Атлантического океанов. Подчеркивается, что маневры носят плановый характер, не направлены против других государств и не связаны с текущей обстановкой в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder 27.

В тот же день командование ВВС США допустило оснащение бомбардировщиков средствами воздушного боя.

В июне американские военно-воздушные силы запросили 2,2 млрд долларов на создание нового воздушного командного пункта.