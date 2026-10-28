Финал конкурса для старшеклассников «Большая перемена» стартовал в «Орленке»

В детском центре «Орленок» стартовал финал конкурса «Большая перемена»

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония открытия объединила 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов России. В ходе мероприятия ребята познакомились с культурным наследием регионов с помощью книг со сказками, эпосом и легендами, которые каждый финалист привез с собой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для «Орленка” большая честь и большая ответственность – впервые принять финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для полутора тысяч талантливых ребят со всей страны. Уверен, что победа в «Большой перемене» откроет для вас новые возможности, вы сможете проявить свои способности, вдохновиться опытом друг друга и почувствовать силу сообщества», – отметил директор детского центра Александр Джеус.

В рамках финала для участников пройдет просветительская программа и партнерские мастерские – нововведение седьмого сезона конкурса. Наибольшее число финалистов в этом году среди учеников из Москвы, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Московской, Калужской и Нижегородской областей, а также Кемеровской области и Петербурга.

Церемония награждения победителей пройдет 3 ноября, а закрытие финала состоится 4 ноября. По итогам конкурса лауреаты первой степени получат по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс. рублей, третьей – по 100 тыс. рублей. Педагоги-наставники победителей получат от 50 до 200 тыс. рублей и возможность пройти просветительскую программу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Красноярске состоялась церемония чествования финалистов седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Замруководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих сообщила о решении отправить в музей «Движения первых» футбольный мяч, которым президент России Владимир Путин дал пас соведущим церемонии финала.

В августе член научно-методического совета «Движения первых» Арсений Майоров рассказал о роли конкурса «Большая перемена» в раскрытии талантов школьников.