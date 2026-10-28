Захарова назвала невежеством слова главы МИД ФРГ Вадефуля о порче зерна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Захарова раскритиковала Вадефуля за обвинения в адрес Москвы в «провоцировании голода» и призывы действовать быстро из-за риска порчи зерна, пишет ТАСС. «Прошу прощения, но не могу не поглумиться над министром иностранных дел Германии Вадефулем», – призналась дипломат на брифинге.

По словам дипломата, подобные заявления западных политиков вызывают оторопь и свидетельствуют о вопиющем невежестве. Она отметила, что чудовищный антикультурный уровень руководства Германии должен стать предметом серьезной тревоги для граждан ФРГ, которые оказались в опасности из-за некомпетентности собственных властей.

Представитель МИД напомнила, что быстро портится ливерная колбаса, а зерно при правильном содержании в элеваторах способно лежать годами. Захарова сослалась на материалы германского ведомства сельского хозяйства, согласно которым ориентировочный срок хранения зерна составляет 10 лет, и посоветовала Вадефулю консультироваться с коллегами по правительству.

Глобальному Югу, подчеркнула Захарова, грозит не голод, а риски для сельскохозяйственного экспорта. Эти угрозы создает Евросоюз руками киевского режима, который наносит удары по российским гражданским судам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

Ранее главы МИД России и Германии впервые за долгое время провели встречу по инициативе Берлина. По ее итогам министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что не услышал на встрече ничего нового.