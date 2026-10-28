Жительница Архангельска дважды летала в Москву для передачи денег мошенникам

Пенсионерка дважды слетала в Москву для передачи мошенникам 12 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Архангельске 71-летняя местная жительница стала жертвой масштабной мошеннической схемы, в результате которой потеряла 12 млн рублей, сообщает УМВД России по Архангельской области.

В сентябре россиянке позвонил неизвестный под видом сотрудника социального фонда и попросил продиктовать код из СМС для регистрации электронного талона. Заподозрив неладное, женщина направилась в МФЦ, однако по пути с ней связались лжесотрудники портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они заявили о попытке перевода 800 тыс. рублей с ее счета на имя известного террориста.

Поверив злоумышленникам, пенсионерка начала переводить деньги через банкоматы и передавать их курьерам. Позже кураторы убедили ее, что для спасения средств наличные необходимо привезти в столицу. Женщина дважды летала в Москву, где отдала аферистам более 1 млн рублей, 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро. Вернувшись домой, она совершила еще несколько переводов.

Обман вскрылся в конце октября, когда назначенная встреча с подставным юристом не состоялась, а телефоны злоумышленников оказались недоступны. По совету подруги пострадавшая обратилась в полицию, по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 81-летняя жительница Москвы лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

До этого еще одна пожилая москвичка отдала аферистам 34,5 млн рублей из-за угроз уголовным преследованием.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали звонить российским пенсионерам от имени социального фонда для кражи их денег.