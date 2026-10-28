Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.