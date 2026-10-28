  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
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    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    28 октября 2026, 19:24 • Новости дня

    Экс-глава российских баптистов осужден за фейки об армии

    Бывшего главу российских баптистов Сипко осудили на пять лет за фейки об армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава российских баптистов Юрий Сипко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заочно приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Сипко признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии. В марте 2022 года он опубликовал видеоролик с недостоверными сведениями о действиях военных против мирного населения на Украине, сообщил СК Москвы в Max.

    Противоправную деятельность пресекли следователи ведомства совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России. Психолого-лингвистическое исследование подтвердило ложность опубликованных материалов.

    Суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы. В настоящее время осужденный объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца московский суд заочно вынес приговор блогеру Каролине Гляненко (внесена в перечень экстремистов и террористов в России) за призывы к участию в экстремистской организации.

    Летом сбежавший за рубеж врач получил семь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных данных о спецоперации на Украине.

    В 2024 году Коптевский суд Москвы заочно арестовал общественницу Евгению Чирикову (признана в России иноагентом) по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.

    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу

    ГУР Украины внесло 254 российских спортсменов в санкционный список

    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

    Украинские спецслужбы создали реестр с подзаголовком «Мы идентифицируем цели», призывая отстранить оказавшихся в нем людей от соревнований и исключить из спортивных федераций, передает РИА «Новости».

    В список попали гимнастки Дина и Арина Аверины, выступавшие в марте 2022 года на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

    Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу за поддержку президента страны Владимира Путина и участие в видео движения «Здоровое Отечество».

    Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Киев и обслуживающие его неонацистские организации являются наследниками пособников гитлеровцев. По его словам, украинские власти используют спецслужбы для организации терактов, распространения дезинформации и заказных убийств ради удержания власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нападающего Александра Овечкина и еще четверых российских хоккеистов внесли в базу ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.

    В сентябре данные волейболистки Варвары Шубиной добавили в реестр украинского сайта «Миротворец».

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

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    28 октября 2026, 02:01 • Новости дня
    Песков: Широкая зона прекращения огня вокруг Алешек оговаривалась изначально

    Песков: Зона прекращения огня изначально была шире Алешек

    Tекст: Катерина Туманова

    Зона действия режима прекращения огня в районе города Алешки Херсонской области изначально была шире населенного пункта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Ну, об этом шла речь, уже два дня об этом говорят. Конечно. Смотрите все заявления внимательно», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о расширении территории действия режима перемирия.

    Так он прокомментировал публикацию о заявлении первой леди США Мелании Трамп, которая сообщила о расширении зоны действия прекращения огня.

    Ранее Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о прекращении огня в Алешках с 29 октября при посредничестве Мелании Трамп для доставки гуманитарной помощи и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обозначила время действия режима тишины до 22:59 мск 1 ноября.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии нарушений при проведении гуманитарной операции.

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    28 октября 2026, 04:51 • Новости дня
    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского

    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом

    Tекст: Катерина Туманова

    Беженка из Константиновки Инна Ширедкова рассказала, что многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса симпатизируют России, а Украину назвала «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.

    Многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса больше симпатизируют России, передает ТАСС слова беженки из Константиновки Инны Ширедковой.

    «Такого дурдома, как на Украине, мне кажется, нигде нет с таким президентом, с этим клоуном. По-другому никак не назовешь. Россия всегда была ближе по духу всему Донбассу, если честно. Сильно бесил украинский язык, если честно», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников. Ширедкова сообщила, что жители Константиновки ждали наступления тумана, чтобы дроны ВСУ не могли атаковать беженцев во время выхода из города.

    Косачев заявил о пребывании Украины в состоянии полураспада из-за политических амбиций Владимира Зеленского.

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