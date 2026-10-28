Генассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию об отмене санкций США против Кубы

Tекст: Ольга Иванова

Документ поддержали 130 государств, передает РИА «Новости». Против принятия резолюции проголосовали 17 стран, еще 25 воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН принимает документы с требованием отменить односторонние санкции против Гаваны с 1992 года. Эти резолюции не обладают юридически обязывающей силой, однако пользуются широкой поддержкой членов организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман прервал пленарное заседание из-за перепалки между представителями Кубы и США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала многолетнюю американскую блокаду позорным явлением современности.

В прошлом месяце Вашингтон ужесточил ограничения против Кубы путем введения вторичных санкций для иностранных банков.