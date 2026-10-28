Путин поделился с африканскими лидерами опытом Москвы в цифровой медицине

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства пояснил, как работает система дистанционного анализа результатов медицинских исследований, отметив, что младший медицинский персонал в клиниках проводит сканирование пациентов. «А информация об исследовании передается в единый центр Москвы», – сказал Путин на видео, опубликованном в канале Кремля в Max.

По его словам, в центре высококлассные специалисты в режиме реального времени изучают данные и отправляют результаты обратно лечащему врачу, что привело к резкому повышению качества исследований.

«И там группа специалистов уже высококлассных изучает это исследование и тоже в режиме реального времени сразу назад к лечащему врачу в соответствующую клинику возвращает. Качество исследования резко возросло», – сказал российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

Тогда глава государства заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

Путин также сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.