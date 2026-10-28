Латвийская AirBaltic запланировала уволить 100 пилотов и 200 бортпроводников

Tекст: Денис Тельманов

«Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic планирует сократить около 100 пилотов и примерно 200 бортпроводников», – говорится в сообщении Латвийского профсоюза авиации, которое передает РИА «Новости».

По данным профсоюза, с 31 октября сотрудники начнут получать уведомления о сохранении рабочих мест. Сокращению подлежат все должности бортпроводников на базе в Риге, за исключением тех, кто уже покинул компанию по собственному желанию.

При отборе сотрудников AirBaltic использует внутренние списки эффективности и несогласованную с профсоюзом методику оценки.

В начале октября портал Delfi сообщал о планах авиакомпании сократить до 700 человек из трехтысячного персонала. В середине сентября портал Press LV писал, что AirBaltic начала процедуру защиты от банкротства под контролем суда США.

Авиаперевозчик находится в глубоком финансовом кризисе. По итогам 2025 года убыток компании составил 44,3 млн евро, а в первом квартале 2026 года достиг 70,1 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца национальная авиакомпания Латвии AirBaltic запланировала масштабные сокращения персонала.

В прошлом месяце национальный авиаперевозчик страны подал заявление о банкротстве. В апреле AirBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро.