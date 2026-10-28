Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.