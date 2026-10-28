Число погибших при столкновении поездов в Испании возросло до 68

В Испании продолжает расти количество погибших в результате масштабной железнодорожной аварии с участием двух составов, передает РИА «Новости».
«Согласно последним данным, которые у нас есть, 68 человек погибли», – сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе журналистам.
Отмечается, что политик озвучил обновленные данные о жертвах катастрофы во время специального выступления. Заявление чиновника показал местный телеканал RTVE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду предварительной причиной столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо назвали человеческую ошибку.
Сенат Испании приостановил институциональную деятельность на два дня из-за гибели десятков людей.
Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья допустила остановку одного из поездов перед катастрофой.