В ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье пострадали три человека

МВД: Три пассажира автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

ДТП случилось на 100-м километре дороги А-107. «Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с выезжающим грузовым автомобилем», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Всего в салоне автобуса находились 12 человек. Трое пострадавших пассажиров госпитализированы, прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Московской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три несовершеннолетние пассажирки.

На автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.

В начале месяца в результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.