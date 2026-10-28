  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня

    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    Комментарии (11)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

    Комментарии (6)
    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

    Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осознание будущего поражения Киева и Брюсселя в конфликте с Россией заставляет Европу искать пути выхода из ситуации. Лидеры стран ЕС пытаются переложить на коллег ответственность за провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе раскритиковали Хельсинки и Осло за диалог с Москвой.

    «Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

    Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

    «При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

    Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

    По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

    Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

    «Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

    Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии

    Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.

    В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.

    Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

    Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений с помощью интенсивных военных учений.

    Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

    Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

    Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Дмитриев высказался о критике премьера Дании на беседу Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог восторжествует, так он прокомментировал недовольство премьер-министра Дании Метте Фредериксен разговором лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал реакцию датского премьера на контакты европейских политиков с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Она заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Таким образом он отреагировал на видеофрагмент интервью Метте Фредериксен. Ранее она пожаловалась на то, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не согласовали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с другими странами Европы.

    Беседа российского лидера с главами Финляндии и Норвегии состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Фредериксен заявила об отсутствии согласования беседы с европейскими союзниками.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко