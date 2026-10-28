Останки 12 участников Сталинградской битвы перезахоронили под Волгоградом

УФСБ: В Волгоградской области перезахоронили останки 12 бойцов Красной армии

Tекст: Денис Тельманов

Останки павших защитников Родины были с воинскими почестями преданы земле в станице Голубинской, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Советских воинов обнаружили сотрудники ведомства в составе поискового отряда «Поиск-Дон» во время экспедиций, которые проходили в июне и сентябре. Помимо костных останков, специалисты также нашли элементы обмундирования, вооружения, патроны и гильзы.

Торжественная церемония захоронения прошла в рамках закрытия региональной «Вахты памяти». В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники УФСБ. После отпевания останки бойцов опустили в могилу под оружейные залпы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце на месте бывшего нацистского концлагеря в Псковской области поисковики обнаружили останки почти 250 человек.

В сентябре российские и казахстанские специалисты благодаря найденной табличке установили личность погибшего под Смоленском в 1942 году красноармейца.

В прошлом году в Витебском районе Белоруссии нашли останки 147 бойцов Красной армии.