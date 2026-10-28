Роскосмос запланировал расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

Баканов: Роскосмос планирует расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Баканов сообщил об этом, отвечая на вопрос РИА «Новости» на полях форума «Россия – Африка». «Планируется. Точки отдельно выбираем. Наша задача – увеличивать точность. Это в том числе за счет наземных станций делается», – пояснил глава Роскосмоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Баканов заявил о готовности оказать Танзании поддержку в создании национального космического агентства.

Тогда же госкорпорация предложила Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный и направила ЮАР предложения по отбору космонавтов.