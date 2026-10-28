Путин заявил о лидерстве России в строительстве малых АЭС

Tекст: Денис Тельманов

Об этом он сообщил в ходе осмотра выставки передовых российских решений, куда пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости». «Наши конкуренты... они все говорят о том, что они готовы разрабатывать и разрабатывают малые электростанции. Но пока еще на практике никто ничего не сделал. Только в России есть действующие, построенные и работающие», – заявил Путин.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Путин отметил лидерство России по возведению атомных блоков за рубежом.

В августе он сообщил о планах строительства новых современных АЭС на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В июне президент заявил о реализации более 80% проектов АЭС в мире при участии Росатома.