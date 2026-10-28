Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

Tекст: Елизавета Шишкова

«В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.