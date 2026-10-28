Мурашко заявил о востребованности российских медицинских технологий в Африке

Мурашко: Российские технологии мобильной медицины востребованы в Африке

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Те компетенции, которые сегодня приобрела страна по мобильным формам работы, телемедицинским форматам, они на африканском континенте очень востребованы, потому что скрининговые исследования для больших сообществ, для населенных пунктов, – это сегодня то, что мы умеем делать и производим для этого в том числе и оборудование, и технологии, и проводим подготовку специалистов», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».

Министр добавил, что современная система здравоохранения России позволяет внедрять новые технологии, сохраняя при этом базовые принципы первичной медико-санитарной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам Африки три направления сотрудничества в сфере недропользования.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что важнейшим направлением взаимодействия России и Африки является сфера международной безопасности.