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    28 октября 2026, 17:06 • Новости дня

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

    В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

    Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

    Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Минтранс: Проект железной дороги Решт – Астара в Иране освободили от налогов

    Минтранс: Иран освободил от налогов проект железной дороги Решт – Астара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России заявило о положительной динамике в строительстве железнодорожной линии Решт – Астара в Иране, в том числе об отмене местных сборов и выкупе земельных участков.

    Минтранс зафиксировал положительную динамику в реализации совместного проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара в Иране. В частности, удалось достичь договоренностей об освобождении проекта от налогов и сборов на территории Исламской республики, а также о выкупе земельных участков, сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая инфраструктурные проекты. Новая магистраль станет ключевой частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечив бесшовную транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии.

    По данным министерства, в 2026 году выросли объемы железнодорожных и морских перевозок между странами, что открывает значительный потенциал для развития логистических линий. Документы о достройке последнего западного участка маршрута стоимостью 1,6 млрд евро были подписаны в мае 2023 года, при этом 1,3 млрд евро выделены в качестве российского кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о завершении выкупа иранской стороной земельных участков для строительства линии Решт – Астара.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил о возобновлении работ по проекту создания этой железнодорожной ветки.

    До этого Иран выкупил участок протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».

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    27 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом запланировал увеличить число своих сотрудников на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом увеличит число своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить численность своих специалистов на атомной электростанции «Бушер» в Иране до 700 человек, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

    «У нас уже 142 человека на стройке новых блоков АЭС, 50 человек – на обслуживании, и мы будем наращивать, плановые числа – 700 человек», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Глава госкорпорации отметил, что реализация этих планов зависит от военной обстановки вокруг Ирана. В случае ее обострения темпы наращивания присутствия будут снижены, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом опроверг информацию об эвакуации дипломатов и российских специалистов с АЭС «Бушер».

    Ранее Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на электростанцию сотрудников до 135 человек. В марте госкорпорация заявила о вывозе 250 специалистов со станции после удара по ее промплощадке.

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    27 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

    Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.

    «Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

    Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


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    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

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    27 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в нефтегазовой сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    «Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов», – передает РИА «Новости» сообщение офиса иранского президента.

    Отмечается, что главы государств обсудили двусторонние отношения и подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении строительства АЭС «Бушер» в Иране

    Путин: Строительство АЭС «Бушер» в Иране продолжается

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    «Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер». Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Иран наращивают взаимную торговлю, ведут взаимодействие в энергетике и гуманитарной сфере.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах по наращиванию присутствия своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что на этой встрече они обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    27 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Ирана

    Путин сообщил о росте товарооборота России и Ирана на 10,4%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Москвой и Тегераном увеличился на 10,4%.

    Об этом глава российского государства заявил во вторник на двусторонних переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Хочу отметить, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В субботу российское посольство в Тегеране и госкорпорация «Росатом» опровергли информацию о начале эвакуации специалистов с территории иранской атомной электростанции «Бушер».

    Иранский посол Казем Джалали сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество на встрече в Москве.

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    27 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране

    Пезешкиан поручил провести фестиваль русской культуры в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поручении организовать фестиваль русской культуры в Тегеране.

    Пезешкиан заявил, что иранская сторона окажет содействие в проведении культурных мероприятий и открытии представительства российского телевидения в Тегеране, передает ТАСС.

    «Есть такой запрос со стороны российских коллег – провести фестиваль русской культуры в Тегеране и открыть там корреспондентский пункт российских СМИ. Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ. Уже решены все вопросы, связанные с открытием корпункта ВГТРК в Тегеране, и остается только продолжить в рабочем порядке этот процесс», – отметил иранский лидер.

    Он добавил, что Иран готов принять российских культурных деятелей для проведения фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за политическую и экономическую поддержку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    «Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве. Всегда проводим полезные переговоры. Вы всегда поддерживаете нас в политических, экономических вопросах. Мы действительно благодарны вам за поддержку, за содействие», – цитирует иранского лидера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Путин сообщил, что Россия всегда рада видеть президента Ирана и возможности обсудить актуальные вопросы.

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    27 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эмир Катара высоко оценил роль России в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Вера Басилая

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    «И конечно, господин президент, мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса. Мы также, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается регулярной ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. Я имею в виду прежде всего палестинскую проблему», – заявил эмир Катара. Его слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран–участниц Форума стран – экспортеров газа.

    До этого Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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    27 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.

    Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

    В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

    Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

    Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.


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