Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

Tекст: Ольга Иванова

Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.