Путин объявил о мировом лидерстве России по экспорту зерна

Путин: Россия заняла первое место в мире по объемам поставок зерновых

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства осмотрел выставку, посвященную передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда были приглашены лидеры стран Африки, передает РИА «Новости».

«Россия на данный момент времени занимает первое место в мире по экспорту зерна. Первое место. По объемам производства, с учетом собственного потребления, мы производим меньше, но на экспорт поставляем больше всех стран в мире», – сказал Путин.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут уточнила, что Россия также является первой в мире по экспорту пшеницы.

В Москве 28–29 октября проходят третий саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о сборе 135 млн тонн зерна российскими аграриями.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о готовности поставлять в страны Африки продовольствие и делиться технологиями.

Президент Владимир Путин выразил намерение расширять географию поставок сельскохозяйственных товаров на Африканский континент.