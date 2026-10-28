  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
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    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    28 октября 2026, 15:52 • Новости дня

    Посольство России выразило соболезнования в связи с крушением поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Испании выразило искренние соболезнования родным и близким погибших при столкновении поездов в провинции Толедо и пожелало выздоровления пострадавшим.

    «Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате аварии. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Telegram.

    Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Испании в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей в районе станции Урда в провинции Толедо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российском посольстве в Мадриде сообщили об отсутствии информации о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Испании.

    Сенат страны приостановил работу на два дня из-за железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

    В результате столкновения двух пассажирских поездов погибли не менее 50 человек.

    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    В Норвегии призвали премьера Дании замолчать после критики звонка Путину
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за своего недовольства телефонными переговорами европейских политиков с президентом России.

    Обозреватели норвежского издания призвали главу датского кабинета министров не вмешиваться в тонкие политические процессы, пишет Aftenposten. Журналисты уверены, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в жесткой публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Ранее политик выражала открытое возмущение тем фактом, что ряд европейских лидеров продолжает поддерживать связь с Кремлем. Датский премьер заявляла, что подобные телефонные переговоры серьезно подрывают общеевропейское единство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили с Владимиром Путиным украинский конфликт. Подготовка этой телефонной беседы велась при непосредственном участии представителей США и Украины. По итогам разговора лидеры трех стран договорились о возможности проведения новых переговоров.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

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    28 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой

    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой до 50 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин считает, что товарооборот России и Африки в скором времени может преодолеть отметку в 50 млрд долларов.

    Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшее время может превысить 50 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    «Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 (миллиардов – ред.) – рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 млрд», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В своем выступлении на форуме он заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал оценку перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере в предстоящем выступлении президента.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Захарова назвала показушным отказ украинцев от русского языка за рубежом

    Захарова: Отказ украинцев от русского языка за рубежом вызывает жалость

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ украинцев от использования русского языка за рубежом является показушным и вызывает жалость, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Миллионы граждан Украины уехали с территории Украины за последние годы и проживают на территории не только стран Западной Европы, а вообще по всему миру. Внимание, вопрос: все ли они владеют иностранными языками? Конечно, нет», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она рассказала, как лично наблюдала такую ситуацию в одном из отелей за рубежом. За соседним столиком сидели люди, чья речь по фонетике и музыкальности была похожа на русскую. Когда дипломат подходила, они замолкали, а стоило ей отойти – продолжали разговор.

    «Я встаю, они полагают, что я уже ухожу, а я иду за кофе. Через какое-то время возвращаюсь, они говорят по-русски. Это, оказывается, украинцы. Все показушное. То есть все, что они делают в плане языка – показушное, что их все руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», – подчеркнула она.

    По ее словам, эти люди вызывали жалость. «Настолько они выглядели тщедушно – не из-за того, что сами так выглядели, а потому что позволили себя довести до этого состояния», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    В июне украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством.

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