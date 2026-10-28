Захарова назвала показушным отказ украинцев от русского языка за рубежом

Захарова: Отказ украинцев от русского языка за рубежом вызывает жалость

Tекст: Вера Басилая

«Миллионы граждан Украины уехали с территории Украины за последние годы и проживают на территории не только стран Западной Европы, а вообще по всему миру. Внимание, вопрос: все ли они владеют иностранными языками? Конечно, нет», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, как лично наблюдала такую ситуацию в одном из отелей за рубежом. За соседним столиком сидели люди, чья речь по фонетике и музыкальности была похожа на русскую. Когда дипломат подходила, они замолкали, а стоило ей отойти – продолжали разговор.

«Я встаю, они полагают, что я уже ухожу, а я иду за кофе. Через какое-то время возвращаюсь, они говорят по-русски. Это, оказывается, украинцы. Все показушное. То есть все, что они делают в плане языка – показушное, что их все руководство говорит по-русски, думает по-русски, общается дома по-русски, что они сами, уезжая за рубеж, говорят по-русски», – подчеркнула она.

По ее словам, эти люди вызывали жалость. «Настолько они выглядели тщедушно – не из-за того, что сами так выглядели, а потому что позволили себя довести до этого состояния», – добавила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

В июне украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством.