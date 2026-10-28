Баканов: Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

Tекст: Тимур Шайдуллин

Меморандум о взаимопонимании в космической сфере стороны подписали 22 апреля, передает РИА «Новости». Документ предусматривает развитие взаимодействия по десяти направлениям, включая фундаментальные исследования, спутниковые технологии, создание космической техники, наземной инфраструктуры и подготовку кадров.

«Роскосмосом были подготовлены и направлены в адрес АфКА предложения по перспективным направлениям сотрудничества… Предоставление услуг по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный», – сказал Баканов на полях форума Россия-Африка.

Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС и позиционирование. Кроме того, Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента.

Среди других инициатив глава Роскосмоса назвал совместные научные исследования на российском сегменте МКС, а в перспективе на Российской орбитальной станции, включая подготовку кандидатов в космонавты. Африканское космическое агентство базируется в Египте и объединяет 55 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов.

Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими государствами.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам континента взаимодействовать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.