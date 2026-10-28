Блогер Дудь обжаловал заочный арест по делу о пропаганде терроризма

«Зарегистрирована апелляционная жалоба», – указано в материалах дела. Рассмотрение жалобы назначено в Мосгорсуде на 18 ноября, пишет РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста для блогера Юрия Дудя** по делу об оправдании и пропаганде терроризма после публикации интервью с главой «Русского добровольческого корпуса*» (запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным (внесен в перечень экстремистов и террористов).
Басманный районный суд Москвы также вынес решение о заочном аресте блогера по делу о публичных призывах к терроризму.
В апреле руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку публикации этого интервью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом