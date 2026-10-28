Путин: Россия передала странам Африки 15 противоэпидемиологических лабораторий

Tекст: Денис Тельманов

Путин отметил, что реализуемая по линии Роспотребнадзора профильная программа содействия странам Африки нацелена на укрепление российско-африканского партнерства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбы с инфекционными заболеваниями, сообщается в канале Кремля в Max.

По словам главы государства, в рамках этой программы обучение прошли порядка 450 профильных африканских специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.