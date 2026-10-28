Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.

Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.

Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.