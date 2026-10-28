  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    28 октября 2026, 15:58 • Новости дня

    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.

    Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.

    Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.

    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


    Комментарии (6)
    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в нефтегазовой сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    «Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов», – передает РИА «Новости» сообщение офиса иранского президента.

    Отмечается, что главы государств обсудили двусторонние отношения и подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении строительства АЭС «Бушер» в Иране

    Путин: Строительство АЭС «Бушер» в Иране продолжается

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    «Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер». Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и Иран наращивают взаимную торговлю, ведут взаимодействие в энергетике и гуманитарной сфере.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах по наращиванию присутствия своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что на этой встрече они обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране

    Пезешкиан поручил провести фестиваль русской культуры в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поручении организовать фестиваль русской культуры в Тегеране.

    Пезешкиан заявил, что иранская сторона окажет содействие в проведении культурных мероприятий и открытии представительства российского телевидения в Тегеране, передает ТАСС.

    «Есть такой запрос со стороны российских коллег – провести фестиваль русской культуры в Тегеране и открыть там корреспондентский пункт российских СМИ. Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ. Уже решены все вопросы, связанные с открытием корпункта ВГТРК в Тегеране, и остается только продолжить в рабочем порядке этот процесс», – отметил иранский лидер.

    Он добавил, что Иран готов принять российских культурных деятелей для проведения фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за политическую и экономическую поддержку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    «Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве. Всегда проводим полезные переговоры. Вы всегда поддерживаете нас в политических, экономических вопросах. Мы действительно благодарны вам за поддержку, за содействие», – цитирует иранского лидера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Путин сообщил, что Россия всегда рада видеть президента Ирана и возможности обсудить актуальные вопросы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эмир Катара высоко оценил роль России в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Вера Басилая

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    «И конечно, господин президент, мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса. Мы также, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается регулярной ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. Я имею в виду прежде всего палестинскую проблему», – заявил эмир Катара. Его слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран–участниц Форума стран – экспортеров газа.

    До этого Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    МИД: Россия призвала возобновить диалог по урегулированию конфликта в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов на встрече со спецпосланником генсека ООН Хансом Грюндбергом заявил о необходимости незамедлительно возобновить дипломатический процесс по урегулированию конфликта в Йемене.

    Стороны обсудили пути скорейшей остановки эскалации в Йеменской Республике и недопущения распространения конфликта на территорию соседних государств и акваторию Красного моря, сообщает МИД России.

    В ведомстве выразили озабоченность ухудшением гуманитарного положения и ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Участники встречи сошлись во мнении о важности возобновления политико-дипломатического диалога под эгидой ООН.

    Алимов подтвердил поддержку посреднических усилий всемирной организации и указал на готовность Москвы оказывать содействие урегулированию. По его словам, единственным надежным решением конфликта в Йемене является всеобъемлющий национальный диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Александр Алимов заявил об обострении ситуации в Йемене.

    Ранее российские дипломаты выразили обеспокоенность обстрелами инфраструктуры Саудовской Аравии.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.


    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко