Президент Бурунди назвал Путина братом

Президент Бурунди обратился к Путину как к брату и поблагодарил за прием

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ваше превосходительство, господин президент Владимир Путин. Дорогой брат, <...> я в первую очередь хотел бы выразить благодарность его превосходительству, президенту Владимиру Путину, его правительству и русскому народу за теплый прием, который нам был оказан», – заявил Ндайишимийе. Его слова приводит РИА «Новости».

Президент Бурунди отметил, что форум предоставляет бесценную возможность укрепить диалог между Россией и Африкой, и поблагодарил за прекрасную организацию мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов и создания производств.

Президент Бурунди призвал российские компании более активно отвечать на нужды африканского рынка.

Во вторник Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.