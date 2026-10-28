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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


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    27 октября 2026, 23:37 • Новости дня
    Государственный долг Украины достиг 212,6 млрд долларов

    Общий госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам сентября государственный внешний и внутренний долг Украины достиг 212,6 млрд долларов, сообщило министерство финансов страны.

    В конце сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов.

    На внешний долг приходится 166,77 млрд долларов, что составляет 78,4% от общего объема, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационную справку украинского Минфина.

    На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов украинские власти в 2027 году собираются направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов.

    В сентябре замминистра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что, по подсчетам оборонного ведомства, на военные расходы стране потребуется 175 млрд долларов.

    Украинские власти пытаются закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, однако западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости активизировать поиск внутренних источников доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов Украины оценило требуемые выплаты по государственному долгу в 2027 году в 23,43 млрд долларов.

    В начале месяца внешний долг страны увеличился более чем в восемь раз с августа 2016 года.

    В сентябре Международный валютный фонд спрогнозировал нехватку средств украинского государства в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    28 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Ливия захотела упростить въезд для российских туристов

    Ливия решила упростить въезд для туристов из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливия выразила заинтересованность в упрощении въезда для российских туристов и инвесторов, в том числе за счет развития системы электронных виз, заявил министр туризма и традиционных ремесел Правительства национального единства страны Насреддин Миляд аль-Фаззани.

    «Мы поддерживаем развитие электронных виз и возможность дальнейшего упрощения процедур въезда для российских туристов и инвесторов при участии компетентных государственных органов», – заявил аль-Фаззани, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие туристических обменов предполагает облегчение поездок, продвижение туристических направлений, участие в выставках и расширение деловых контактов.

    Министр отметил, что возможность запуска прямых авиарейсов между Россией и Ливией обсуждалась на заседании российско-ливийской межправительственной комиссии в апреле 2026 года. Конкретная дата начала полетов пока не согласована.

    Аль-Фаззани добавил, что Ливия также заинтересована в работе иностранных археологических миссий и в привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры вокруг многочисленных археологических памятников страны. В Ливии возобновилась деятельность ряда иностранных археологических экспедиций в сотрудничестве с Управлением древностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

    В понедельник председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи планировал провести встречу с президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву.

    Также Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар.

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    28 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Испании не поступало

    Посольство: Данных о пострадавших при крушении поездов в Испании россиянах нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информации о пострадавших гражданах России в результате столкновения поездов в Испании на данный момент нет, сообщили в российском посольстве в Мадриде.

    Российское диппредставительство не получало обращений и просьб о помощи от соотечественников в связи с железнодорожной аварией, передает РИА «Новости».

    В посольстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сенат Испании приостановил работу из-за гибели 50 человек при столкновении пассажирских поездов в провинции Толедо.

    Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья рассказала об остановке одного из составов перед аварией.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    28 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Ударивший россиянина арматурой таец арестован на Пхукете

    На Пхукете арестовали тайца за нападение с арматурой на россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция таиландского острова Пхукет арестовала местного жителя, который в ходе дорожного конфликта напал с арматурой на российского туриста и повредил его автомобиль, сообщила администрация островной провинции.

    «Гражданин Таиланда арестован 27 октября 2026 года по постановлению суда провинции Пхукет по обвинению в нападении на иностранного туриста, гражданина России, и нанесении ему телесных повреждений и материального ущерба его транспортному средству в ходе дорожного конфликта», – говорится в сообщении администрации, которое передает РИА «Новости».

    Конфликт произошел 26 октября. Автомобиль россиянина подрезали, после чего он посигналил. В ответ на это 25-летний житель провинции Сонгкла, находившийся за рулем пикапа, достал кусок арматуры и ударил им российского туриста по руке, а затем разбил лобовое стекло его «Мерседеса». Всего в пикапе находились пять человек.

    Россиянин, которому также 25 лет, сразу обратился в полицию. Подозреваемого оперативно нашли по записям камер наблюдения и видео, снятому свидетелем, сообщает новостной портал Thaiger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Паттайе трое неизвестных напали на гражданина России, избили его и похитили сумку с деньгами.

    В августе министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил об ударе по туристическому имиджу страны из-за убийства двоих россиян.

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    28 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Поток российских туристов в страны Африки заметно вырос

    АТОР: Туристический поток из России в страны Африки показал взрывной рост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос российских путешественников на поездки в африканские страны, в частности на Занзибар и Сейшелы, значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    Интерес россиян к отдыху в Африке заметно увеличился, наиболее востребованными стали Занзибар, Сейшелы, Тунис и Кения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    «Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка», – рассказали в ассоциации.

    Турпоток на Занзибар за восемь месяцев текущего года превысил показатели всего прошлого года в 13,5 тыс. человек. Кроме того, Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Сейшельских островов, куда за девять месяцев приехали 33,6 тыс. россиян. Тунис за тот же период принял более 50 тыс. путешественников, а Марокко в первом полугодии посетили 43,8 тыс. человек.

    В АТОР также отметили рост числа поездок в страны без прямого авиасообщения. В частности, Кению посетили около 8 тыс. граждан России, а турпоток на Маврикий увеличился на 10,8%. ЮАР в первом полугодии приняла более 22 тыс. российских туристов, и ожидается, что по итогам года прирост на этом направлении окажется весьма существенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.

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    28 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин призвал наращивать туристический поток из России в Африку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на выставке для лидеров африканских государств призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    «Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка – уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки», – заявил Путин в ходе осмотра выставки, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    На пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он сообщил о передаче восьми государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства также назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 5,4 млрд евро на оборону

    ЕК: Венгрия получит оборонный кредит Евросоюза на 5,4 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    Еврокомиссия утвердила план выделения Будапешту средств по программе оборонного кредитования SAFE, передает РИА «Новости». «Европейская комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся национальных планов SAFE – план Венгрии. Таким образом, подтвержден план для Венгрии на сумму 5,4 млрд евро», – сообщил Ренье.

    Представитель ведомства добавил, что принятое решение еще должно получить одобрение Совета ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша на оборонные нужды по программе SAFE.

    В апреле Еврокомиссия сохранила блокировку выделения финансирования для Венгрии.

    В феврале Будапешт отказался одобрять принятие новых санкций против России до утверждения заявки страны на оборонный кредит.

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    28 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию

    Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка призвал африканские авиакомпании открывать рейсы в Россию, пишет РИА «Новости».

    «Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки.

    Также глава государства выразил готовность передавать цифровые ноу-хау африканским государствам и отметил активные попытки западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

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    28 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о готовности передать странам Африки технологии сбора налогов

    Путин предложил лидерам стран Африки российские технологии сбора налогов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил, что российская сторона обладает передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования и готова ими поделиться.

    «У нас хорошие технологии, вот именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, при введении единых стандартов с ближайшими партнерами собираемость налогов возрастает, и Москва готова поделиться этими современными цифровыми инструментами со странами Африки.

    «И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами и заявил о готовности делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

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    28 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Лавров назвал чувство сопричастности с Россией незыблемой ценностью

    Лавров: Соотечественникам за рубежом важно ощущать сопричастность с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что чувство сопричастности с родиной остается незыблемой ценностью для живущих за рубежом соотечественников.

    Выступая на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, Лавров подчеркнул огромный личный вклад участников в сохранение общего культурно-исторического наследия, передает РИА «Новости».

    «Только объединив усилия, мы сможем противостоять попыткам пересмотра нашей совместной истории, попыткам размывания нашей цивилизационной культурной идентичности, ослаблению единства русскоязычного пространства», – заявил Лавров в видеообращении к собравшимся.

    Глава ведомства также напомнил, что текущий год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, а консолидация и сплочение стали продиктованной ходом исторических событий насущной необходимостью.

    Ранее Лавров заявил о кардинальных переменах в международных отношениях.

    До этого Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

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    28 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

    Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.

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