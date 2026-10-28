Ребенок получил тяжелые травмы головы при нападении волка в парке Германии

Bild: Ребенок получил тяжелые травмы при нападении волка в немецком парке

Tекст: Елизавета Шишкова

Ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами головы после нападения волка в парке дикой природы Йоханнисмюле в Бранденбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

По данным представителя местной полиции, правоохранители получили сообщение о нападении одного или нескольких животных на ребенка около 11:30 по московскому времени.

На сайте парка указано, что в рамках посещения гости могут покормить волков или провести день в качестве помощника рабочего по уходу за животными. В среду учреждение закрыто для посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте волк укусил женщину в лицо в Гамбурге.

В январе пятилетний ребенок получил травму пальца от обезьяны в контактном зоопарке торгового центра Балаково.