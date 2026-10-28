Орешкин заявил о готовности России делиться агротехнологиями с Африкой

Орешкин: Россия готова делиться с Африкой технологиями развития фермерства

Tекст: Ольга Иванова

«Россия готова поставлять на самых выгодных условиях для наших африканских партнеров те продукты российского экспорта, вы прекрасно знаете, например, пшеницу и ряд других товаров, которые (имеют – ред.) такой активный спрос на африканском континенте», – заявил Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

Замглавы администрации президента отметил, что Африка занимает 17% мирового продовольственного рынка, и эта доля будет расти. По его словам, Россия может предложить целый ряд проектов для обеспечения продовольственной безопасности континента.

Орешкин подчеркнул, что большое внимание уделяется технологиям фермерства и рыболовства. Москва готова предложить собственные решения в агротехнологиях, минеральных удобрениях, животноводстве и растениеводстве, а также помочь выстроить логистику внутри стран, чтобы фермеры могли производить больше и обеспечивать государства объемами продовольствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова сообщила, что товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может достичь 29 млрд долларов.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества России с африканскими странами.