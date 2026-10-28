Путин напомнил слова лидера Буркина-Фасо Тома Санкары о неоколониализме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин отметил, что западные страны пытаются навязать финансовые ресурсы на грабительских условиях, пишет РИА «Новости». «Напомню в этой связи слова великого сына буркинистского народа, председателя Совета революции и первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары. Он говорил: «Долг – это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого – подчинить ее рост и развитие чужим правилам», – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что эти слова были произнесены в 1987 году, однако с тех пор мало что изменилось. По его оценке, последствия колониальной эпохи ощущаются на Африканском континенте до сих пор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма.

Глава государства объявил всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

Российский лидер пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.