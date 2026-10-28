Орешкин заявил о готовности России помочь Африке в вопросе доступности воды

Орешкин: Россия готова помочь Африке в решении проблемы доступности воды

Tекст: Денис Тельманов

Как отметил Орешкин на встрече с участниками медиафорума Россия – Африка, развитие сельского хозяйства в Африке напрямую связано с доступностью воды, передает РИА «Новости».

«Это один из ключевых вопросов для африканского континента. Здесь целый ряд технологических решений – и по управлению водными ресурсами, и по поиску водных ресурсов, мониторингу качества и целому ряду других направлений – Россия готова предоставлять для того, чтобы эту критичную для многих стран проблему решать», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о готовности России расширять географию поставок сельскохозяйственных товаров на Африканский континент.

В тот же день глава Африканского союза Эварист Ндайишимийе выразил надежду на расширение сотрудничества с Москвой в области переработки природных ресурсов.

Вице-премьер Александр Новак рассказал о значительных конкурентных преимуществах России в Африке в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.