Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.
Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».
В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.
В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.