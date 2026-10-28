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    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня

    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

    28 октября 2026, 02:13 • Новости дня
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия и страны НАТО должны быть готовы к сценарию войны с Россией, заявил британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве.

    Стритинг заявил, что «мы должны быть готовы к сценарию, при котором Соединенное Королевство и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с Россией», пишет The Guardian.

    Он пояснил, что этот сценарий возможен, но не не потому, что «мы хотим войны – у нас нет разногласий с русским народом, и мы не желаем войны с Россией, а НАТО – это оборонительный альянс».

    Выступая с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, Стритинг подчеркнул готовность альянса «защищать каждый дюйм своей территории» и продолжать поддержку Украины.

    «Чем лучше мы будем готовы противостоять России, защищать каждый сантиметр территории НАТО, тем меньше вероятность того, что мы окажемся в подобной ситуации», – сказал британский министр.

    Он сообщил, что в ноябре британские военные примут участие в крупных учениях многонациональных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз западным границам Союзного государства.

    До этого министр обороны Британии Стритинг предупредил о необходимости подготовки к войне через 1000 дней. В НАТО уже приступили к консультациям о финансировании и технике на случай конфликта с Россией.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

    Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

    Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

    В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

    На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.

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    26 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ученые нашли старейший паб Англии с 600-летней историей

    В Англии нашли старейший паб с 600-летней историей

    Tекст: Денис Тельманов

    Паб The George Inn в деревне Нортон-Сент-Филип в графстве Сомерсет признан старейшим действующим питейным заведением Англии, он работает уже более 600 лет.

    Ученые из организации Historic England, занимающейся охраной английского исторического наследия, сделали такой вывод после анализа материальной структуры здания, истории его строителей и метода датировки по годичным кольцам деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на GB News.

    История паба начинается в конце XIV века. Монахи картезианского ордена из монастыря Хинтон построили постоялый двор для купцов, приезжавших на монастырские ярмарки. Доход ордену приносила плата за ночлег и хранение товаров.

    В 1668 году в The George Inn останавливался писатель и политик Сэмюэл Пипс. Кроме того, в этом пабе снимались сцены для фильмов «Том Джонс» (1963) и «На исходе дня» (1993).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о снижении налогов на коммерческую недвижимость для поддержки баров и пабов.

    В 2025 году Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений из-за налогового давления.

    На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.

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    27 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    В Британии назвали необоснованными требования бывших колоний о репарациях

    Sky News: Власти Британии отказались платить бывшим колониям за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Требования бывших колоний Великобритании о выплате репараций за работорговлю являются необоснованными, заявил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс.

    «Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба», – заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что кабинет министров Великобритании никогда не обсуждал вопрос выплаты репараций. По его мнению, современные британцы не должны нести ответственность за действия своих предков.

    «Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций», – добавил Рейнольдс.

    В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила о желании организации получить извинения за работорговлю от короля Великобритании Карла III и обсудить вопрос финансовых репараций.

    Карл III с 27 октября отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    В начале месяца король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле во время турне по странам Карибского бассейна.

    В сентябре государства Карибского бассейна запланировали использовать международные законы о расовой дискриминации для получения от Лондона компенсаций за последствия исторической работорговли.

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    27 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Гендиректор разработчика ракет Brakestop попал в российский стоп-лист

    МИД: Главу компании-разработчика ракет Brakestop внесли в российский стоп-лист

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел закрыло въезд в Россию генеральному директору компании Rotron Aerospace Алексу Эдварду Хэду в ответ на враждебный курс Лондона.

    Британский подданный участвует в проекте по созданию дальнобойных ракет Brakestop, говорится в заявлении на сайте МИД России. Всего в ответный список дипведомство включило семь британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

    В министерстве подчеркнули, что поставки Украине ракетно-дроновых вооружений и технологий преследуют цель нанесения России максимального урона. Ведомство продолжит работу над расширением стоп-листа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow.

    В марте внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послам Британии и Франции в Москве после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии специалистов из Британии в атаке на город ракетами Storm Shadow.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    26 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Британцы скупили фонарики и радиоприемники после призыва готовиться к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Британии массово раскупают радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне, пишет газета The Daily Telegraph.

    Продавцы отмечают пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, продажи фонариков в онлайн-магазине Maplin увеличились на 284% по сравнению с прошлым месяцем, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Кампания под названием Be Ready («Будь готов») началась 22 октября. Британские власти рекомендуют жителям иметь трехдневный запас продуктов питания и воды, хранить дома наличные, копии паспортов, важные номера телефонов, лекарства, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

    Программа стала частью «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство планирует вести в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Британии Уэз Стритинг предупредил о необходимости быть готовыми к возможной войне через 1000 дней.

    В тот же день министр финансов Джон Хили спланировал объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о несостоятельности попыток Британии объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой со стороны Москвы.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    27 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея

    Принц Уильям рассказал о неудачной попытке стать диджеем

    Принц Уильям рассказал о несложившейся карьере диджея
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Принц Уэльский Уильям признался, что в юности пытался стать диджеем и даже придумал себе сценический псевдоним – «DJ Xara» (через букву «X»), но карьера в этой сфере не задалась.

    Наследник британского престола сделал это признание во время неожиданного появления на «Шоу Грэма Нортона», пишет GB News.

    «Был у меня период, когда я хотел стать диджеем, правда, вышло не очень, но я даже придумал себе имя. Я называл себя DJ Xara, через «X». Звучало так себе», – признался он ведущему шоу.

    На вопрос, доводилось ли принцу выступать на школьных вечеринках, Уильям ответил, что его мастерство было недостаточно высоким для этого.

    Принц признался, что всерьез мечтал стать полицейским в юности, так как считал эту профессию «довольно крутой».

    «В детстве я хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня вышел бы неплохой страж порядка… По-моему, быть полицейским – это довольно круто», – поделился он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября стало известно, что принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы.

    На прошлой неделе принц Гарри заявил о желании примириться с членами британской королевской семьи.

    Принц Уэльский в декабре 2025 года с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана.

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    26 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на написанные ИИ жалобы

    FT: Финансовый омбудсмен Британии пожаловался на сгенерированные ИИ жалобы

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовый омбудсмен Великобритании Джеймс Диппл-Джонстон заявил о резком увеличении количества жалоб, сгенерированных искусственным интеллектом, которые часто содержат «галлюцинации» и неточности.

    Финансовый омбудсмен Великобритании столкнулся с наплывом жалоб потребителей, содержащих ошибки, сделанные искусственным интеллектом, пишет Financial Times.

    «ИИ может галлюцинировать, делать неверные выводы, и порой из-за всех этих дополнительных материалов, которые он добавляет, сама суть жалобы человека теряется», – заявил Диппл-Джонстон.

    Самым ярким примером стала жалоба, в которой 37 из 39 приведенных ссылок оказались сгенерированными ИИ и не относились к делу, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету.

    В публикации также указывается, что суды и государственные органы Великобритании перегружены сгенерированными ИИ заявлениями. Они часто бывают слишком длинными, неточными и затягивают рассмотрение дел. Некоторые из таких заявлений превышают объем в 200 страниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе крупные американские банки сообщили о выявлении попыток сторонних ИИ-агентов действовать без разрешения клиентов.

    В конце прошлого месяца правительство Британии рекомендовало госслужащим отказаться от слов благодарности чат-ботам ради экономии электроэнергии.

    В апреле британское правительство стало использовать искусственный интеллект для подготовки законов ради экономии бюджета.

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