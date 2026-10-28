  • Новость часаЛантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    28 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Орешкин: США заинтересовались российскими технологиями для завода СПГ на Аляске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты рассматривают возможность применения российских линий сжижения газа для строительства СПГ-завода на Аляске, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

    Орешкин сообщил, что США намерены построить на Аляске завод с помощью российских линий сжижения газа. Он обратил внимание на то, что отечественные технологии экономически более эффективны, чем доступные американские решения, передает РИА «Новости».

    «Америка обсуждает с нами готовность к реализации проекта по сжижению природного газа на базе российских технологий. Россия стала первой и единственной страной мира, которая создала технологию по производству заводов под ключ на платформах, которые размещаются в прибрежных водах. В Мурманске, в России, за последние годы построен гигантский завод, который собирает большую платформу, которая сама по сути является заводом под ключ по сжижению природного газа», – сказал замглавы администрации президента на форуме Россия – Африка.

    По его словам, партнеры понимают, что применение российских решений обеспечивает гораздо более эффективную экономику проекта. Орешкин напомнил, что еще несколько десятилетий назад российская нефтегазовая отрасль активно пользовалась американскими технологиями, однако санкционное давление заставило инженеров придумать новые подходы и обеспечило технологический суверенитет.

    Сейчас проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений реализует компания «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области. Это первое в мире предприятие по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин рассказал о разработке отечественными компаниями передовых инновационных технологий.

    Накануне вице-премьер Александр Новак допустил совместную работу России и США над проектами сжиженного природного газа в Арктике.

    Ранее Новак анонсировал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.

    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1125 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1125 долларов
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги на отметке 1122,2 доллара за тысячу кубометров. К 9:50 мск показатель вырос до 1125,7 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1108,1 доллара, передает РИА «Новости» данные лондонской биржи ICE.

    Отметки в 1100 долларов цены на газ впервые с 2022 года достигли в понедельник. Значительное удорожание связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В сентябре цены на газ впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов. Средняя цена прошлого месяца составила 897,1 доллара – на 20% выше уровня августа.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. С начала работы европейских газовых хабов в 1996 году столь устойчиво высоких цен не наблюдалось до 2021-2022 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов.

    В понедельник они преодолели эту отметку впервые с конца 2022 года.

    На прошлой неделе котировки поднялись выше 1050 долларов.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать переговоры России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.

    По словам дипломата, Зеленский одержим идеей продолжения боевых действий, надеясь таким образом сохранить нелегитимную власть и собственное финансовое благополучие, передает РИА «Новости».

    «На фоне усилий России и США по возобновлению консультаций об урегулировании на Украине Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население нашей страны», – заявила Захарова.

    Она добавила, что украинская армия в последние дни увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнула, что эти атаки приводят к гибели мирных жителей и в очередной раз демонстрируют бесчеловечную суть киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Словакия предложила использовать Братиславу в качестве площадки для заседаний по урегулированию конфликта на Украине.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко сообщил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал позицию европейского переговорщика ключевым моментом для России.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Европа провалила план по заполнению газовых хранилищ перед зимой

    Страны Европы смогли заполнить подземные хранилища газа к зиме лишь на 75%

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%, что стало самым низким показателем с 2011 года на фоне максимальных за четыре года цен на энергоносители.

    Европейские страны в конце октября продолжают закачивать небольшие объемы газа в подземные хранилища перед грядущими холодами на фоне высоких цен, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Ряд государств уже вторую неделю осуществляет отбор топлива, объемы которого превышают закачку, что знаменует постепенный старт отопительного сезона в регионе. К настоящему времени Европа смогла закачать лишь 51 млрд кубометров газа.

    По состоянию на 26 октября уровень заполненности европейских хранилищ оказался на 14,65 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет и стал минимальным за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах Евросоюза находится около 82,1 млрд кубометров топлива, что на 9,4 млрд кубометров меньше показателей прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны объединения должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Однако ведомство в надежде на очень теплую зиму готово снизить этот показатель до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила предупредил о серьезных вызовах для Европы из-за заполненности хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских запасов официально превысил закачку.

    Глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовую инфраструктуру региона после отказа от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    ЕК не исключила поставки газа из России в ЕС после урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что энергетические санкции будут действовать до завершения конфликта на Украине, однако не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа.

    В Брюсселе напомнили о словах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о сохранении ограничений до окончания боевых действий, передает РИА «Новости». «Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это», – подчеркнула Пиньо.

    При этом в Еврокомиссии не стали исключать и возобновление проекта «Северных потоков». По словам Пиньо, решение о судьбе газопровода не входит в компетенцию Европейского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы обсуждать поставки топлива в Европу при наличии свободных объемов и заинтересованных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы возобновить экспорт европейским потребителям.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки топлива из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Ушаков пообещал скоро назвать точную дату переговоров России, США и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Точная дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет объявлена в скором времени, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Представители России, США и Украины готовятся к проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби, точная дата которых станет известна в ближайшее время, передают «Вести».

    «Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября (могут пройти переговоры). Но точную дату мы еще пока не называли. Назовем в скором времени», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак опроверг переговоры о возвращении нефтегазовых компаний США в Россию

    Новак: Россия не обсуждает возвращение компаний США в нефтегазовые проекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в настоящее время не ведет переговоры с американскими компаниями об их возвращении в отечественные нефтегазовые проекты, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сейчас нет таких переговоров», – ответил он на вопрос, обсуждает ли Москва возвращение таких корпораций, как ExxonMobil, передает РИА «Новости».

    При этом вице-премьер подчеркнул, что страна всегда была открыта для иностранных инвестиций. «Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них», – пояснил он в кулуарах форума «Россия – Африка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак сообщил о возможности совместной работы России и США в Арктике над проектами сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете российских интересов при временном управлении иностранными компаниями.

    В феврале 2025 года в РФПИ допустили возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Эксперт: Будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых партий
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Названа причина смерти основателя группы «Мистер Твистер» Лысенко