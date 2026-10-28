Госдума одобрила технологический аудит инвестпроектов в ОПК

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ создает правовую основу для оценки предложений предприятий оборонно-промышленного комплекса по реализации инвестиционных проектов, передает РИА «Новости».

Инициативы, претендующие на бюджетные инвестиции или субсидии государственным компаниям, должны будут пройти экспертизу технологической целесообразности и реализуемости. Только при наличии положительного заключения проект включат в государственную программу для получения финансирования.

Проводить оценку будет Минпромторг с привлечением экспертных организаций. Ведомство также установит порядок проведения процедуры, определит критерии отбора экспертов и правила предоставления доступа к реестру привлекаемых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал приоритетом предприятий оборонно-промышленного комплекса поставки вооружений для нужд специальной военной операции.

Он сообщил, что правительство адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив для реализации национальных проектов технологического лидерства.

В январе Минобороны сообщило о начале работы нового сервиса для ускоренного внедрения инноваций в оборонно-промышленный комплекс.