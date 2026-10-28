Путин пригласил африканский бизнес на следующий ПМЭФ

Путин пригласил деловые круги Африки на Петербургский экономический форум

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер выступил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» в Москве и позвал представителей деловых кругов континента на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

«Желаю участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка полезных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго. И конечно, ждем вас снова в России на крупных международных мероприятиях, включая Петербургский экономический форум, который состоится в июне следующего года», – заявил Путин.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в столице 28 и 29 октября. Агентство выступает информационным партнером мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

Российский лидер призвал страны континента выстраивать систему расчетов в национальных валютах.

В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о планах президента дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.