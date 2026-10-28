Новак перечислил конкурентные преимущества России в Африке

Новак: Россия конкурентоспособна в Африке в атомной энергетике и других сферах

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Россия является ведущей державой в ряде ключевых отраслей, что обеспечивает ей сильные позиции на африканском рынке, передает РИА «Новости».

«У нас есть конкурентные преимущества. Наша страна является ведущей мировой державой в области атомной энергетики, в области нефтепереработки, добычи из месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых, в сельском хозяйстве, компетенции в транспортной отрасли, в промышленности», – сказал Новак в кулуарах форума Россия – Африка.

Вице-премьер добавил, что спектр возможностей для сотрудничества весьма обширен. Он также обратил внимание на наличие у Москвы современных технологий в сфере геологоразведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на важность формирования двустороннего агропромышленного альянса.

Напомним, в Москве открылся третий саммит Россия – Африка.