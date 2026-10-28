Глава Афросоюза заявил о желании развивать переработку ресурсов вместе с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Ндайишимийе на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве сообщил, что государства континента заинтересованы в передаче технологий и создании промышленных предприятий на своей территории, передает ТАСС.

«Мы не хотим выступать исключительно источником ресурсов. Мы хотим быть активным действующим игроком, хотим участвовать в процессе трансформации и инноваций», – подчеркнул глава Афросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о необходимости предоставления африканским странам решений для самостоятельного управления ресурсами.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

Во вторник президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.