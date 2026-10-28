Глава Афросоюза призвал российский бизнес активнее работать на континенте

Африканский союз призвал компании из России активнее работать на континенте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Потенциал сотрудничества между Россией и странами Африки очень велик, поэтому необходимо добиться предметных результатов в этом направлении, заявил Ндайишимийе в своем выступлении на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. «Я приглашаю российские компании более активно отвечать на требования и нужды африканского рынка в том, что касается энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, инфраструктуры и технологий», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Афросоюза добавил, что благодаря промышленному, научному и энергетическому потенциалу Москва может внести значительный вклад в сотрудничество с Африкой, предложив конкретные решения в области торговли, финансирования и платежных систем.

Кроме того, президент Бурунди пригласил российские компании рассмотреть новые инвестиционные возможности в его стране, выбирать проекты, которые создают рабочие места, добавленную стоимость и позволяют передавать компетенции на местах.

Ндайишимийе назвал форум Россия – Африка крайне важным для континента и отметил, что здравоохранение, безопасность и образование стоят в центре приоритетов стран континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложениях России африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

Накануне президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о выступлении президента Владимира Путина и Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании третьего саммита.